Ньон, Швейцария, , 09:45 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенёс матч женской сборной России против команды Косово по соображениям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Матч должен был пройти 4 октября в Приштине в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу 2021 года. Однако встреча перенесена по соображениям безопасности.

Отмечается, что дата и место проведения матча будут названы позднее, после проведения дополнительных проверок.

Отборочный турнир к чемпионату Европы среди женских команд пройдёт до сентября 2020 года. Сборная России играет в группе А с командами Нидерландов, Словении, Турции, Эстонии и Косово. Сам чемпионат состоится в Англии в 2021 году.

Напомним, в феврале 2008 года сербский автономный край Косово и Метохия в одностороннем порядке провозгласил независимость, которую в 2010 году признал международный суд ООН. В настоящее время Республику Косово признают около 100 стран. Против признания выступают более 60 стран, включая Россию, Израиль, Индию, Китай, а также пять стран — членов ЕС.