Милан, Италия, , 09:22 — REGNUM Миланский «Интер» получил рекордный доход в сезоне 2018/19. Об этом сообщает ANSA.

Отмечается, что доход «Интера» впервые в истории клуба превысил €400 млн и составил €415 млн. Это на 20% больше, чем в сезоне 2017/18, когда клуб получил €346 млн.

Добавим, что владельцем клуба является китайская компания Suning Group.

В настоящее время «Интер» после пяти туров лидирует в чемпионате Италии, в активе команды 15 очков. Туринский «Ювентус» отстаёт на два очка.

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