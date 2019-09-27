Мадрид, , 09:01 — REGNUM Мадридский «Реал» планирует подписать предварительный контракт с полузащитником «Тоттенхэма» Кристианом Эриксеном в январе 2020 года. Об этом сообщает The Mirror.

По информации издания, Эриксен отказался продлевать контракт с «Тоттенхэмом» и хочет перейти в «Реал».

Контракт футболиста с английским клубом действует до лета 2020 года, а с 1 января он получит право вести переговоры о переходе с другими клубами.

Напомним, летом 2013 года Эриксен перешёл в «Тоттенхэм» из «Аякса» за €13,5 млн. В прошлом сезоне он сыграл в 51 матче, в которых забил 10 голов и отдал 17 результативных передач.

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