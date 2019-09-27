Буэнос-Айрес, , 08:56 — REGNUM Дисквалификацию нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси оставил в силе Апелляционный суд Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Ранее КОНМЕБОЛ приняла решение дисквалифицировать Месси на три месяца выступлений за сборную. Ассоциация футбола Аргентины (AFA) просила сократить наказание для футболиста с трёх до двух месяцев, однако получила отказ.

Таким образом, Месси не поможет сборной Аргентины в стартовом матче отбора к ЧМ-2022. Запрет на выступления за национальную команду вступил в силу 3 августа 2019 года.

Напомним, во время Кубка Америки — 2019 Месси раскритиковал работу арбитра в матче с Бразилией. После этого он обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции и не принял участия в церемонии награждения команды бронзовыми медалями.

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