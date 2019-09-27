Сочи, Краснодарский край, , 08:08 — REGNUM Московское «Динамо» одержало победу над ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Динамо» шайбы забросили Андре Петерссон, Вячеслав Кулёмин, Вадим Шипачёв и Юусо Хиетанен. У «Сочи» голами отметились Шон Коллинз, Мате Стрёмвалль и Сергей Шмелёв.

На сегодняшний день «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице КХЛ, имея в активе 13 очков. «Сочи» идёт на 16-м месте с 10 очками.

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