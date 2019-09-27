Сан-Себастьян, Испания, , 07:45 — REGNUM «Реал Сосьедад» одержал победу над «Алавесом» в матче шестого тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Реал Сосьедада» нападающий Микель Оярсабаль оформил дубль и отдал голевую передачу. Ещё один гол на счету форварда Виллиана Жозе.

На сегодняшний день «Реал Сосьедад» занимает второе место в чемпионате Испании, в активе команды 13 очков после шести туров. «Алавес» идёт на 17-м месте с пятью очками.

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