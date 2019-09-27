Турин, Италия, , 07:31 — REGNUM «Милан» потерпел поражение от «Торино» в матче пятого тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 1:2.

Счёт в матче открыли футболисты «Милана», отличился нападающий Кшиштоф Пёнтек, реализовавший пенальти на 18-й минуте.

Во втором тайме «Торино» смог забить два мяча за четыре минуты и вырвать победу. Дубль оформил форвард Андреа Белотти, забивший на 72-й и 76-й минутах.

На сегодняшний день «Милан» занимает 11-е место в чемпионате Италии, в активе команды шесть очков после пяти туров. «Торино» идёт на пятом месте, имея на счету девять очков.

Читайте также: «Наполи» проиграл «Кальяри» в чемпионате Италии