Москва, , 07:20 — REGNUM Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может возглавить один из российских клубов. Об этом 27 сентября сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что Гаттузо прилетел в Москву. Одной из целей его визита является возможность найти работу в российском клубе.

Напомним, Гаттузо возглавлял «Милан» с 2017 года. В сезоне 2018/19 команда под его руководством заняла пятое место в чемпионате Италии, после чего специалист покинул клуб.

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