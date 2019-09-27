Москва, , 07:16 — REGNUM Московский «Спартак» во второй раз за сезон огорчил героев прошлого сезона «Автомобилист».

26 сентября в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» в родных стенах принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Встреча прошла на «ЦСКА Арена» в Москве. Напомним, что начиная с прошлого сезона бывшую «ВТБ Арена» разделяют два московских клуба — «ЦСКА» и «Спартак».

Игра не получилась настолько яркой как это ожидалось от подобной вывески. «Спартак» — «Автомобилист», противостояние известных и равных по силу команд, но это далеко не значит, что матч обязан быть зрелищным. Напротив, встреча закончилась с футбольным счетом, «Спартак» выиграл с минимальным перевесом в свою пользу, выиграв одну шайбу у «автомобилистов». Единственный гол забросил латыш Мартиньш Карсумс. В минуту гола «Спартак» контролировал шайбу на чужой половине льда, а затем защитник «красно-белых» Алексей Гришин неожиданно нанес бросок по воротам соперника с дальней дистанции. Шайба отскочила от вратаря и упала прямо на ход латышскому форварду, которому не составило ни малейшего труда добить ее постой угол ворот «Автомобилиста» — 1:0.

Таким образом, благодаря единственной шайбе в ворота «Автомобилиста», «Спартак» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции и набрал свое 11 очко в рамках первенства.