Бангкок, , 19:09 — REGNUM На проходящем в Таиланде чемпионате мира по тяжелой атлетике лидер сборной Армении Симон Мартиросян (109 кг) завоевал золотую медаль, подняв 429 кг в сумме двоеборья. Он занял первое место в рывке, установив мировой рекорд — 199 кг.

В толчке Мартиросян поднял штангу весом 230 кг и завоевал титул чемпиона мира. Далее армянский тяжелоатлет заказал 241 кг (мировой рекорд), но не смог взять этот вес.

22-летний Симон Мартиросян является вице-чемпионом Олимпийских игр в Рио, чемпионом мира 2018-го года и рекордсменом, чемпионом мира 2017 и 2019 гг, победителем молодежного чемпионата мира, победителем Универсиады, чемпионом юношеских Олимпийских игр в Нанкине. В этом году на чемпионате Европы в Батуми Симон Мартиросян стал чемпионом, набрав в сумме двоеборья 427 кг (192+235).