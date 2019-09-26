Саранск, , 17:51 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков обсудил развитие лыжных гонок с представителями республиканской федерации. Во встрече приняли участиеминистр спорта, молодежной политики и туризма республики Александр Савилов, президент Федерации лыжных гонок Мордовии Дмитрий Земсков, директор республиканской комплексной спортивной школы олимпийского резерва Михаил Храмов и заслуженный тренер России, главный тренер региона по лыжным гонкам Николай Седов, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Волков подчеркнул, что подготовка именно местных воспитанников для участия в соревнованиях высокого российского и мирового уровня продолжает оставаться приоритетной задачей развития спорта в регионе.

«Мы будем добиваться того, чтобы спортивные сборные республики, в том числе по базовым видам спорта, а также местные футбольные и хоккейные команды были представлены нашими ребятами, выросшими и подготовленными в Мордовии», — сказал глава республики.

По словам Николая Седова, воспитанники республики добились больших успехов в этом году. Так, Анастасия Седова завоевала бронзовую награду в командной эстафете на Чемпионате мира-2019, по итогам Кубка мира она заняла 12 место среди 117 лыжниц планеты. Артем Мальцев в составе российской сборной в этом году стал победителем этапа Кубка мира в эстафете.

Кроме того, третье место на первенстве России, прошедшем в Сыктывкаре, завоевала молодая мордовская лыжница Екатерина Никитина, дважды на разных дистанциях Всероссийских соревнований на призы Раисы Сметаниной победителем становился Александр Осипов, четвертое и седьмое место занял Владислав Балуев на финальных соревнованиях зимней Спартакиады России, призером всероссийских соревнований становилась Александра Трофимова.