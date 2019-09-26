Ростов-на-Дону, , 16:51 — REGNUM Московский «Спартак» заинтересовался нападающим футбольного клуба «Ростов» Элдором Шомуродовым. Ряд СМИ указывает на то, что продажа Шомуродова принесёт «Ростову» не меньше 7 млн евро. Перейти в состав столичной команды форвард жёлто-синих может этой зимой.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Шомуродов стал игроком «Ростова» летом 2017 года. В июне 2019 года футболист продлил контракт ещё на пять лет.

В настоящее время игрок национальной сборной Узбекистана лидирует в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ) по счету забитых голов.

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