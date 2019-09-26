Ташкент, , 16:31 — REGNUM Сегодня, 26 сентября, произошло историческое событие для хоккея Узбекистана: Федерация хоккея республики (ФХУ) принята в члены Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) в ходе конгресса организации в Риме, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Федерации хоккея Узбекистана.

«Прежде всего, я хотел бы сказать слова благодарности всем членам IIHF, которые поддержали нас и проголосовали за ФХУ на Конгрессе. Для нас большая честь быть принятыми в большую семью хоккея с шайбой. Я разделяю чувство гордости со всеми фанатами хоккея в моей стране и твердо верю, что наш новый статус откроет больше возможностей для развития игры в Узбекистане», приводятся слова главы ФХУ Бахтиёра Фазылова.

По его словам, получение доступа к программам развития и образования, а также к различным мероприятиям и турнирам, проводимым под руководством IIHF, новые контакты и отношения с другими членскими ассоциациями, безусловно, станут существенной поддержкой планов хоккейной экспансии по всей республике.

Напомним, что ФХУ образовалась в марте 2018 года. В начале 2019 года ею был проведён первый чемпионат Узбекистана. 31 мая было принято решение об участии вновь созданного профессионального клуба «Хумо» в чемпионате Высшей хоккейной лиги — Кубке Шёлкового Пути. В августе 2019 года было принято решение об участии команды «Хумо-2» в Открытом чемпионате республики Казахстан. Свои матчи «Хумо» и «Хумо-2» проводят на ультрасовременной «Хумо-Арене» в Ташкенте, рассчитанной на 12 500 мест и открытой 15 марта 2019 года.