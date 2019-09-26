Ростов-на-Дону, , 16:31 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Ивелин Попов после победы в рамках 1/16 Кубка России над «Мордовией» (Саранск) отметил, что лёгких матчей не бывает.

«Игры на выбивание всегда сложные. Каждая команда понимает, что одна ошибка может обойтись очень дорого. До игры со «Спартаком» у нас ещё есть встречи в Премьер-лиге, нужно думать об этом. О «Спартаке» лучше говорить непосредственно перед игрой. Но в этом сезоне мы хотим пройти в турнире как можно дальше, у нашей команды для этого есть всё», — сказал хавбек.

ИА REGNUM напоминает, что главный тренер жёлто-синих Валерий Карпин также указал на то, что проходных игр в Кубке России практически не бывает. По его словам, матч с саранским соперником дался его подопечным нелегко.

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