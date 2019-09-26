Канберра, , 16:30 — REGNUM Австралийский теннисист Ник Кирьос условно отстранен от тенниса на 16 недель из-за неспортивного поведения. Об этом сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Отмечается, что Кирьос признан виновным в нарушении Кодекса АТР. Он неоднократно оскорблял должностных лиц и зрителей. При этом инциденты носили систематический характер.

В результате Кирьос условно отстранен от тенниса на 16 недель. Кроме того, ему назначен штраф в $25 тысяч и испытательный срок на полгода. При этом штраф и дисквалификация будут активированы, если в течение шести месяцев Кирьос совершит какой-либо проступок.

Напомним, ранее Кирьос был оштрафован на $ 113 тыс.

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