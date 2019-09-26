Хабаровск, , 16:13 — REGNUM Владивостокский «Адмирал» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

В первом периоде хоккеисты «Амура» открыли счёт, отличился защитник Ондржей Витасек.

«Адмирал» смог отыграться и выйти вперёд во втором периоде. Шайбы забросили форвард Василий Стрельцов и защитник Шон Лалонд.

На сегодняшний день «Адмирал» занимает 13-е место в турнирной таблице КХЛ, имея в активе 10 очков. «Адмирал» идёт на 24-м месте с пятью очками.

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