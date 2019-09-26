Омск, , 16:01 — REGNUM Омский «Авангард» заключил контракт с нападающим Игорем Макаровым. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что клуб подписал с форвардом контракт, рассчитанный до конца сезона 2019/20. Ранее Макаров находился в клубе на пробном соглашении.

В текущем сезоне Макаров сыграл в трёх матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

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