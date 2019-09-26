Курск, , 14:52 — REGNUM В курском футбольном клубе «Авангард» ликвидировали должности президента и исполнительного директора, а также президиум ФК. Соответствующие изменения в устав клуба внесли члены Ассоциации «Футбольный клуб «Авангард» на внеочередном заседании, которое 25 сентября провёл губернатор Роман Старовойт.

Управлять ФК «Авангард» будет генеральный директор, которым стал Дмитрий Извеков — экс-исполнительный директор клуба и зампредседателя областного комитета по физической культуре и спорту. Ему поручили стабилизировать финансовое положение клуба, модернизировать футбольную инфраструктуру и привлечь к играм основной команды воспитанников собственной академии.

Также будет сформирован Попечительский совет, в который войдут руководители крупных предприятий региона, активисты и экс-президент клуба Николай Волокитин. Роман Старовойт изъявил готовность лично возглавить совет. Необходимость таких преобразований губернатор объяснил нестабильным финансовым состоянием и спортивными результатами клуба.