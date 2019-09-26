Ростов-на-Дону, , 14:35 — REGNUM Матч между футбольными клубами «Ростов» и «Мордовия», который прошёл в рамках 1/16 Кубка России (2:0), главный тренер жёлто-синих назвал тяжёлым.

«Матчи на Кубок России с командами из ФНЛ почти всегда даются тяжело. Проходных игр практически не бывает», — сказал Валерий Карпин после игры.

ИА REGNUM напоминает, что в 1/8 финала Кубка России «Ростов» сыграет с московским «Спартаком». Дата и время матча станут известны позднее.

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