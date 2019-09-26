Манагуа , , 14:04 — REGNUM Капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера заявил, что не голосовал за форварда «Барселоны» Лионеля Месси при выборе лучшего игрока года по версии ФИФА. Об этом сообщает El Chiringuito.

Ранее ФИФА опубликовала данные, согласно которым Баррера поставил Месси на первое место. Однако сам футболист опроверг эту информацию. «Я не голосовал за Месси», — сказал Баррера.

После этого ФИФА опубликовала ещё один документ, из которого следует, что Баррера проголосовал именно за Месси. На второе место он поставил Садио Мане («Ливерпуль»), а на третье — Криштиану Роналду («Ювентус»).

Отметим, что с подобными претензиями к ФИФА выступил главный тренер сборной Судана Здравко Лугарошич. По его словам, он также не выбирал Месси, а на первое место поставил Мохамеда Салаха («Ливерпуль»).

Напомним, Месси был признан лучшим игроком сезона по версии ФИФА, набравшим 46 баллов. Вторым стал защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк (38), третьим — Роналду (36). Лучшие футболисты определялись путём голосования капитанов и главных тренеров национальных футбольных сборных.

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