Воронеж, , 12:54 — REGNUM Болельщиков воронежского «Факела» облили ледяной водой во время матча 1/16 финала Кубка России с тульским «Арсеналом». Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что ледяной водой болельщиков облили пожарные. При этом температура воздуха в этот момент на стадионе в Воронеже была +6 градусов по Цельсию.

Напомним, матч между «Факелом» и «Арсеналом» завершился победой гостей со счётом 2:1.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, болельщиков московского «Спартака» заперли на трибуне во время матча Кубка России с «КамАЗом».

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