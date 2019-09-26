Набережные Челны, Татария, , 12:48 — REGNUM Болельщиков московского «Спартака» заперли на трибуне во время матча 1/16 финала Кубка России с «КамАЗом». Об этом сообщает «Чемпионат».

Матч проходил в Набережных Челнах. Отмечается, что после того, как все фанаты «Спартака» прошли на гостевой сектор стадиона, стюарды закрыли за ними калитки на замок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спартак» одержал победу над «КамАЗом» в матче 1/16 финала Кубка России со счётом 2:1.

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