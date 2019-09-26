Саранск, , 12:48 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» прошёл в 1/8 финала Кубка России, обыграв в Саранске «Мордовию». Счёт встречи — 2:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

Безответные мячи в ворота соперников отправили полузащитники Ивелин Попов и Александр Саплинов. На 51-й минуте Попов реализовал пенальти за фол на Хорене Байрамяне, затем результативный удар удался Саплинову, уточнили в пресс-службе жёлто-синих.

В следующей стадии турнира «Ростов» сыграет с московским «Спартаком».