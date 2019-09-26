Сочи, Краснодарский край, , 12:38 — REGNUM Хоккеисты московского «Динамо» Андрей Миронов и Вадим Шипачёв подарили именной свитер клуба российскому гонщику «Формулы-1» Даниилу Квяту. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Игроки подарили Квяту именной свитер с 26-м номером, под которым тот выступает в «королевских» автогонках. В свою очередь, Квят подарил хоккеистам мини-версию своего гоночного шлема.

Напомним, 29 сентября в Сочи состоится Гран-при России. Гоночный уик-энд начнется с тренировок 27 сентября.

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