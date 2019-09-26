Уфа, , 12:41 — REGNUM Евразийские игры по национальным видам спорта «Евразиада» могут пройти в Уфе в 2020 году. Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с представителями делегации международного союза неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии», 25 сентября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Встреча проходила в Доме Республики Башкирия.

По словам Радия Хабирова, правительство Башкирии планирует провести в республике различные международные форумы. Так, в 2020 году в республике пройдёт Всемирная фольклориада. В 2021 году здесь пройдет всемирный конгресс пчеловодов «Апимондия» и чемпионат мира по борьбе.

А в 2022 году запланировано проведение чемпионата мира по волейболу.

По его словам, в 2022 году, если будет принято совместное решение, можно будет в Башкирии провести Евразийские игры.

«Национальный состав республики подчеркивает наш евразийский характер. Поэтому для нас Евразийские игры — это заявка быть этнокультурным, спортивным центром евразийского сотрудничества», — сообщил он на встрече.