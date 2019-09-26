Ашхабад, , 12:25 — REGNUM Туркменская сборная по футзалу завоевала второе место на международном турнире «Futsal Week Autumn Cup», проходившем в Хорватии, передает «Информационный портал Туркмении».

В финале туркменские спортсмены проиграли бельгийцам со счетом 5:1. В итоге победителями турнира стала сборная Бельгии, а третье место досталось команде из Саудовской Аравии.

Отмечается, что теперь национальная сборная Туркмении занимает в мировом рейтинге футзальных команд 67-ю позицию среди 110 стран.