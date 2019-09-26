Кремль пока ещё не встретил понимания на своё предложение о моратории на размещение в Европе ракет малой и средней дальности (РМСД). Об этом 26 сентября на встрече с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Москва, , 12:07 — REGNUM «Путин (в своём послании) призвал как раз воздерживаться от размещения этих систем вооружений», — рассказал пресс-секретарь президента России и отметил, что хотя это письмо и «не предусматривает каких-либо ответов», однако «в то же время пока и понимания мы не встретили».

Также он рассказал, что, несмотря на это, Владимир Путин продолжает свои усилия для того, чтобы не допустить дестабилизации ситуации с РМСД.

Кроме этого, Песков подчеркнул, что Москва выражает категорическое несогласие с обвинениями НАТО в нарушении Договора о ракетах малой и средней дальности (ДРМСД) и обвиняет в таких нарушениях США.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 25 сентября, стало известно, что президент России Владимир Путин направил 19 сентября в ряд государств, включая страны НАТО, письмо, в котором он предложил ввести мораторий на размещение в Европе ракет малой и средней дальности.