Нур-Султан, , 11:46 — REGNUM Спортсмен из Казахстана Аблайхан Жусупов занял третье место на чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге, сообщает 26 сентября агентство «Казинформ».

Казахстанский боксер уступил в полуфинальном поединке Андрею Замкову из России. Жусупов положительно оценил свой полуфинальный бой, однако признал наличие некоторых недостатков.

Боксер отметил, что прошедший чемпионат мира оказался самым непредсказуемым из всех, в которых ему довелось принимать участие. Это связано с тем, что почти в каждой весовой категории был представлен молодой неизвестный боксер, сказал Жусупов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 по 21 сентября в Екатеринбурге прошел 20-й чемпионат мира по боксу среди любителей. В соревнованиях приняли участие 365 спортсменов из 78 стран мира.

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