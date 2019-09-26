Вашингтон, , 11:43 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов остался на втором месте в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории. Об этом сообщается на сайте организации.

Хабиб Нурмагомедов Иван Шилов © ИА REGNUM

На первом месте рейтинга находится американский боец Джон Джонс, который является чемпионом UFC в полутяжёлом весе. Следом за ним идёт Нурмагомедов, чемпион UFC в лёгком весе. Замыкает первую тройку американец Генри Сехудо, чемпион UFC в двух весовых категориях.

Отметим, что чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко стала 11-й в рейтинге и обошла Конора Макгрегора, который опустился на 12-ю строчку.

Напомним, 7 сентября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе, победив американца Дастина Порье. В третьем раунде Хабиб провёл удушающий приём и одержал досрочную победу.