Москва, , 11:34 — REGNUM Боец смешанных единоборств из Узбекистана Махмуд Мурадов заявил, что Хабиб Нурмагомедов является лучшим бойцом в истории СНГ. Об этом 26 сентября сообщает RT.

«Хабиб Нурмагомедов — лучший боец не только России, но и всего СНГ. Сейчас он творит историю», — сказал Мурадов.

Он добавил, что считает также легендарным бойцом Фёдора Емельяненко.

Отметим, что Мурадов является первым в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бойцом из Узбекистана.

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