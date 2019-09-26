Москва, 26 сентября 2019, 11:34 — REGNUM Боец смешанных единоборств из Узбекистана Махмуд Мурадов заявил, что Хабиб Нурмагомедов является лучшим бойцом в истории СНГ. Об этом 26 сентября сообщает RT.
«Хабиб Нурмагомедов — лучший боец не только России, но и всего СНГ. Сейчас он творит историю», — сказал Мурадов.
Он добавил, что считает также легендарным бойцом Фёдора Емельяненко.
Отметим, что Мурадов является первым в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бойцом из Узбекистана.
Читайте также: Стало известно, когда Хабиб Нурмагомедов проведёт следующий бой