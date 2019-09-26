Екатеринбург, , 11:32 — REGNUM В Екатеринбурге 28 сентября состоится масштабная легкоатлетическая эстафета «Вечерний Екатеринбург». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Перед началом соревнований в 10:00 по местному времени состоится парад легкоатлетов. Всего в забеге примут участие 122 команды и более 1,5 тыс. человек. Старт и финиш забега будут расположены у Драмтеатра на улице Бориса Ельцина.

Отметим, что в связи с проведением мероприятия в этот день будет закрыта часть центральных улиц города. Ограничение движения транспорта продлится с 10:00 до 13:00 по местному времени. Будут перекрыты дороги в районе улиц Челюскинцев, Бориса Ельцина, 8 марта и проспекта Ленина, а также улиц Малышева и Мамина-Сибиряка.