Москва, , 11:21 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов проведёт следующий бой в марте или апреле 2020 года. Об этом заявил менеджер спортсмена Ризван Магомедов, сообщает ТАСС.

«Следующий бой Хабиба планируется на март-апрель», — сказал Магомедов.

Он добавил, что место проведения поединка пока не обсуждалось. Также он не назвал соперника российского бойца.

Напомним, 7 сентября Нурмагомедов победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. Всего на его счету 28 побед в 28 боях.

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