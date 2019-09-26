Барселона, Испания, 26 сентября 2019, 11:10 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил новую травму. Об этом сообщается на сайте клуба.
В пресс-службе «Барселоны» подтвердили информацию о новом повреждении Месси. Форвард потянул левую приводящую мышцу бедра. Теперь он снова будет проходить восстановление.
Напомним, Месси выше на поле после травмы в матче шестого тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:1). Он отыграл первый тайм и отметился результативной передачей, после чего был заменён.
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