Барселона, Испания, , 11:10 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил новую травму. Об этом сообщается на сайте клуба.

В пресс-службе «Барселоны» подтвердили информацию о новом повреждении Месси. Форвард потянул левую приводящую мышцу бедра. Теперь он снова будет проходить восстановление.

Напомним, Месси выше на поле после травмы в матче шестого тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:1). Он отыграл первый тайм и отметился результативной передачей, после чего был заменён.

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