Лиссабон, , 11:04 — REGNUM «Бенфика» сыграла вничью с «Виторией Гимараеш» в матче первого тура Кубка португальской лиги. Встреча завершилась со счётом 0:0.

В составе «Бенфики» ворота защищал 22-летний российский голкипер Иван Злобин, дебютировавший в основной команде клуба. Он отыграл весь матч и сумел сохранить ворота в неприкосновенности.

Отметим, что Злобин является воспитанником московского ЦСКА. С 2016 года он находится в системе «Бенфики». За дублирующий состав клуба он сыграл 65 матчей и пропустил 86 мячей.

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