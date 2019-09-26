Сочи, Краснодарский край, , 09:28 — REGNUM Руководство команды «Торо Россо» довольно выступлением российского пилота Даниила Квята в нынешнем сезоне «Формулы-1». Об этом 26 сентября заявил руководитель команды Франц Тост, сообщает ТАСС.

«Команда в этом году довольна выступлением Даниила. Он очень силен, возмужал и стал опытнее», — сказал Тост.

Он добавил, что Квят финишировал на подиуме на Гран-при Германии и способен повторить этот успех.

Отметим, что на Гран-при Германии Квят занял третье место, этот подиум стал для него третьим в карьере. На сегодняшний день он занимает 10-е место в личном зачёте чемпионата, имея в активе 33 очка.

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