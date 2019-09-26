Париж, , 09:01 — REGNUM Амстердамский «Аякс» одержал победу над «Фортуной» в матче четвёртого тура чемпионата Голландии. Встреча завершилась со счётом 5:0.

В составе «Аякса» хет-трик оформил нападающий Квинси Промес, ранее выступавший за московский «Спартак». Ещё один гол на счету Давида Нереса. Кроме того, защитник гостей Киан Харрис забил мяч в свои ворота.

На сегодняшний день «Аякс» занимает первое место в чемпионате Голландии, имея в активе 17 очков после семи матчей. «Фортуна» идёт на 17-м месте с двумя очками.

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