Париж, , 08:45 — REGNUM ПСЖ потерпел поражение от «Реймса» в матче седьмого тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 0:2.

Счёт в матче открыл полузащитник «Реймса» Ассан Камара на 29-й минуте. А на четвёртой добавленной к матчу минуте нападающий Булайе Диа упрочил преимущество гостей.

Отметим, что это поражение стало вторым для ПСЖ в текущем сезоне. На сегодняшний день команда занимает первое место в чемпионате Франции, имея в активе 15 очков после семи матчей. «Реймс» идёт на восьмом месте с 11 очками.

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