Монако, , 08:27 — REGNUM Российский полузащитник «Монако» Александр Головин включён в символическую сборную седьмого тура чемпионата Франции по версии журнала L’Equipe. Об этом сообщается на сайте издания.

В матче с «Ниццей» Головин оформил дубль и отдал голевую передачу, благодаря чему «Монако» одержал первую победу в сезоне.

Головин получил оценку «9» и является лучшим игроком тура по версии издания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Монако» одержал победу над «Ниццей» со счётом 3:1.

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