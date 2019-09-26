Москва, , 07:55 — REGNUM Определились все пары участников 1/8 финала Кубка России. По итогам матчей 1/16 финала турнира сформировались следующие пары:

«Балтика» — «Торпедо»

«Оренбург» — «Химки»

«Нижний Новгород» — «Шинник»

«Арсенал» — «Урал»

ЦСКА — «Уфа»

«Спартак» — «Ростов»

«Зенит» — «Томь»

«Ахмат» — «Луч»

Матчи 1/8 финала турнира состоятся 30 и 31 октября. При этом «Оренбург», «Ахмат» и «Зенит» сыграют дома, а в остальных матчах хозяева определятся путём жеребьёвки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Балтика» выбила из Кубка России «Локомотив», который выиграл турнир в сезоне 2018/19.

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