Москва, 26 сентября 2019, 07:55 — REGNUM Определились все пары участников 1/8 финала Кубка России. По итогам матчей 1/16 финала турнира сформировались следующие пары:

  • «Балтика» — «Торпедо»
  • «Оренбург» — «Химки»
  • «Нижний Новгород» — «Шинник»
  • «Арсенал» — «Урал»
  • ЦСКА — «Уфа»
  • «Спартак» — «Ростов»
  • «Зенит» — «Томь»
  • «Ахмат» — «Луч»

Матчи 1/8 финала турнира состоятся 30 и 31 октября. При этом «Оренбург», «Ахмат» и «Зенит» сыграют дома, а в остальных матчах хозяева определятся путём жеребьёвки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Балтика» выбила из Кубка России «Локомотив», который выиграл турнир в сезоне 2018/19.

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