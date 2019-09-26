Москва, 26 сентября 2019, 07:55 — REGNUM Определились все пары участников 1/8 финала Кубка России. По итогам матчей 1/16 финала турнира сформировались следующие пары:
- «Балтика» — «Торпедо»
- «Оренбург» — «Химки»
- «Нижний Новгород» — «Шинник»
- «Арсенал» — «Урал»
- ЦСКА — «Уфа»
- «Спартак» — «Ростов»
- «Зенит» — «Томь»
- «Ахмат» — «Луч»
Матчи 1/8 финала турнира состоятся 30 и 31 октября. При этом «Оренбург», «Ахмат» и «Зенит» сыграют дома, а в остальных матчах хозяева определятся путём жеребьёвки.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Балтика» выбила из Кубка России «Локомотив», который выиграл турнир в сезоне 2018/19.
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