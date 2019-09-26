Калининград, , 07:19 — REGNUM Калининградская «Балтика» одержала победу над московским «Локомотивом» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1 (4:1 — по пенальти).

На 32-й минуте матча счёт открыл нападающий «Локомотива» Эдер. На 75-й минуте «Балтика» сравняла счёт благодаря голу полузащитника Яна Казаева.

В дополнительное время команды не забили голов. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Балтики».

Напомним, «Локомотив» является действующим обладателем Кубка России. В сезоне 2018/19 «железнодорожники» в финале обыграли «Урал» со счётом 1:0.