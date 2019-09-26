Хельсинки, , 07:10 — REGNUM «Йокерит» впервые за долгие годы может пролететь мимо плей-офф Кубка Гагарина.

25 сентября в рамках очередного матча регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА добыл легкие два очка, выиграв в противостоянии с «Йокеритом», который заметно погряз в полосе неудач. Один из главных представителей зарубежья лиги — финский «Йокерит» уступил шестой раз в этом сезоне и закрепился во второй половине турнирной таблицы западной конференции. Встреча прошла на «Хартвалл Арена» в столице Финляндии Хельсинки.

«Армейцы» быстро влились в игру и с первых секунд задали быстрый ритм своим действиям на чужой половине льда, стараясь вымотать вратаря соперника множеством бросков в створ ворот. Такая тактика сыграла на руку ЦСКА, и уже на третьей минуте встречи Кирилл Капризов прошил голкипера «Йокерита» Антти Ниеми мощным броском с дальней дистанции — 1:0. На экваторе периода «армейцам» пришлось явно туго. Действующим обладателям Кубка Гагарина на протяжении 4-х минут приходилось усердно защищать свои ворота от нападок соперника, пока Богдан Киселевич и Линден Вей отбывали срок в штрафном боксе за нарушение правил. В конце концов, «армейцы» насухо отстояли меньшинство и вернулись к прессингу чужих ворот. Ближе к концовке периода уже «Йокерит» зарабатывает игру в меньшинстве, предоставив московским «армейцам» прекрасную возможность увеличить свое преимущество в счете. Таким образом, Константин Окулов реализовал численное большинство «армейцев», забросив шайбу с передачи Алексея Марченко, — 2:0.

Во втором периоде хозяева льда предприняли попытку сравнять счет, и у них это почти получилось, когда Стив Мозес сократил отставание «шутов» до одной шайбы на первой минуте периода. Но с течением игрового времени ЦСКА успешно потушил яростный пыл скандинавов, а затем организовал еще один гол в ворота «Йокерита». Алексей Марченко отличился второй шайбой за сезон и вторым результативным действием во встрече — 3:1.

Третий период не стал каким-то исключительным и только лишь в очередной раз подтвердил превосходство ЦСКА над бедным финским клубом, который за последний месяц заметно растерял свою былую форму. Сперва Павел Караулов отметился четвертой шайбой россиян в ворота «Йокерита», отличившись с передачи бывшего форварда «Эдмонтона» Антона Слепышева. А на шестой минуте периода Линдену Вею было суждено забить последний гвоздь в крышку гроба, принеся окончательную победу московскому клубу, — 5:1.

Московские «армейцы» в очередной раз добыли два победных очка, которые на этот раз вплотную приблизили их к лидеру Западной конференции «Витязю». На данный момент ЦСКА обладает 17 баллами за результативность, и отставание от заветной первой строчки составляет лишь одно очко.