Челябинск, , 07:08 — REGNUM Трехкратные чемпионы КХЛ забросили шесть безответных шайб, разгромив вратарскую бригаду «Трактора».

25 сентября в рамках очередного матча регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» снова набрал победные 2 очка, всухую разгромив челябинский «Трактор», которому пришлось несколько раз сменить голкипера в ходе игры. Встреча прошла на «Трактор Арена» в Челябинске.

Трехкратный чемпион первенства Континентальной Хоккейной Лиги «Ак Барс» не оставил и мокрого места от своих коллег по дивизиону Харламова в рамках первого периода. Сразу четыре шайбы были заколочены в ворота «Трактора» в течении первых 10 минут встречи. Сделав своего соперника немощным еще в первой трети матча, «Ак Барс» не торопился окончательно его добивать, сбавив темп игры, однако и этого хватило, чтобы соперник был окончательно разгромлен во втором периоде. Еще две безответные шайбы прилетели в ворота «челябинцев» в первой половине второй 20-минутки, установив окончательный счет встречи — 6:0. Таким образом, 13 игроков «казанцев» смогли добыть как минимум один результативный балл, а нападающий Мэтт Фрэттин отметился сразу двумя очками, совершив две голевые передачи. Так закончился по-настоящему черный день для бригады вратарей «Трактора». После такого Ивану Федотову и Василию Демченко придется заново доказывать свое право играть в основе клуба.

Однако нельзя сказать, что «Трактор» был настолько плох, чтобы заслужить подобного поражения. Линия нападения, в отличие от игроков обороны, включая вратарей, действовала значительно слаженнее и не раз подбиралась к воротам «барсов». Команда отметилась 31 броском в створ ворот, весьма неплохой результат при таком раскладе сил, но шведский вратарь «Ак Барса» Адам Рейдеборн был бдителен на протяжении всех 60 минут матча.

Благодаря этой разгромной победе над «Трактором», «Ак Барс» добавил в свою копилку еще два победных очка, разместившись на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 14 результативных баллов.

«Трактор», напротив, упал на седьмую строчку, пропустив вперед «Сибирь», которая опережает челябинский клуб на один балл. На данный момент «трактористы» располагают 11 очками.