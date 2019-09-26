Чикаго, США, , 07:10 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Чикаго Блекхоукс» в предсезонном матче.

Игра состоялась на льду арены «Юнайтед Центр» в Чикаго и закончилась в пользу гостей со счетом 0:6.ч

Голами в составе победителей отметились Лиэм О`Брайен (5-я минута), Джон Карлссон (18-я), Том Уилсон (23-я в меньшинстве), оформивший в матче дубль датский нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер (32-я, 55-я) и чешский форвард Якуб Врана (52-я).

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился в матче результативной передачей. Другие российские игроки «Вашингтона» форвард Евгений Кузнецов, голкипер Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов не участвовали в матче.