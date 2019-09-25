Ростов-на-Дону, , 22:30 — REGNUM На площадке ростовского дворца спорта женская сборная России по гандболу одержала победу над соперницами из Словакии в матче квалификации Евро-2020. Итоговый счёт на табло — 34:15 в пользу подопечных испанца Амброса Мартина. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе гандбольного клуба «Ростов-Дон».

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"Некоторое время игра шла на равных, однако стоит отметить, что словачки с первых минут часто ошибались в нападении, россиянки перехватывали мяч и после быстрых атак забивали», — уточняется в сообщении.

Лидером по числу забитых голов стала Анна Вяхирева, отправившая восемь мячей в ворота соперниц.

В заявку на матч против словацкой сборной попали девять игроков «Ростов-Дона». Капитаном команды назначена Анна Сень.

29 сентября сборная России сыграет второй матч квалификации Евро-2020. Игра против сборной Швейцарии состоится на выезде.

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