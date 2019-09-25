Сухум, , 20:28 — REGNUM Из-за нехватки денег чемпионат Абхазии по футболу перенесен на весну 2020 года

25 сентября состоялось расширенное собрание совета федерации футбола Абхазии, на котором обсуждались вопросы организации чемпионата страны по футболу. В собрании было объявлено решение о перенесении чемпионата и кубка Абхазии по футболу на весну 2020 года. Также был поднят вопрос о недостаточном финансировании футбольных клубов республики. Об этом сообщает «Апсныпресс».

На собрании присутствовали президент федерации Джума Кварацхелия, заместитель председателя Госкомитета Абхазии по физической культуре и спорту Рафаэль Ампар, президент национального олимпийского комитета республики Валерий Аршба, директор футбольной лиги страны Виталий Федоренко и представители клубов.

В совещании было отмечено, что на 27 сентября было ранее запланировано открытие чемпионата республики по футболу, однако его начало необходимо отложить из-за отсутствия необходимого числа команд-участниц. Всего 4 команды были готовы принять участие в чемпионате. В связи с этим, по информации директора футбольной лиги Абхазии, федерация футбола решила перенести соревнования на весну 2020 года. Кроме того, чтобы оставшиеся команды имели игровую практику и тренировочный процесс, принято решение провести турнир 4 команд.

Джума Кварацхелия объяснил, что команды не имеют возможности выступить на чемпионате из-за нехватки финансирования. Президент федерации футбола Абхазии указал, что в стране существует лишь три бюджетных клуба — «Афон», «Гудаута» и «Очамчыра». Остальные клубы вынуждены существовать на частные средства, большая часть которых уходит на оплату судей. Своих судей в Абхазии нет, специалистов привлекают из-за рубежа.

На собрании пришли к выводу, что необходимо в ближайшее время подготовить и Целевую программу по развитию футбола Абхазии.