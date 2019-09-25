Ашхабад, , 19:48 — REGNUM Мердан Атаев, представляюший Туркмению на чемпионате Азии по водным видам спорта AASF (Азиатской федерации плавания), смог завоевать второе место, передает «Turkmenportal».

Туркменский пловец преодолел дистанцию в 50 метров за 26,3 секунды, и уступил «золото» индийскому спортсмену Шрихари Натражу, который смог финишировал на одну секунду раньше.

Отмечается, что в проходящем в индийском городе Бенгалор чемпионате участвуют более двух с половиной тысяч спортсменов из 35 стран Азии.