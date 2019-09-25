Хельсинки, , 16:40 — REGNUM Финский нападающий Саку Мяэналанен подписал контракт с хельсинкским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерит». Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба финской команды.

Также известно, что соглашение между 25-летним хоккеистом и хельсинкским клубом рассчитано на один сезон с опцией возможности продления ещё на год.

Отметим, в минувшем сезоне Саку Мяэналанен играл в составе клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» и смог в 34 матчах набрать 8 (4 шайбы + 4 результативные передачи) очков. Также принял участие в 18 играх плей-офф и смог в них отметиться одной результативной передачей.