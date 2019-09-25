Самара, , 15:55 — REGNUM Спартакиада «Серебряный возраст» пройдет в Самаре. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

Спартакиада для ветеранов и граждан пожилого возраста пройдет в Самаре 26 сентября 2019 года в 10:00 в семейном спортивном комплексе «Виктория» (ул. Зои Космодемьянской, 17а).

По словам организатором, пенсионеры смогут померится силами в дартсе, мини-гольфе, настольном теннисе. В программу соревнований включены настольные игры шаффлборд и джакколо.

Команды-победителей наградят кубками. За первые три места в личных первенствах победителям вручат медали и ценные подарки.

Напомним, что мероприятие пройдет в рамках реализации национального проекта «Демография».