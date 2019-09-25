Брешиа, Италия, , 15:50 — REGNUM Боснийский полузащитник футбольного туринского клуба «Ювентус» Миралем Пьянич подвергся оскорблениям на расовой почве во время матча пятого тура итальянской Серии, а между «Ювенутсом» и командой «Брешиа». Об этом 25 сентября Football Italia.

Миралем Пьянич Juventus.com

По информации издания, фанаты на стадионе «Марио Ригамонти» в Брешии кричали в адрес боснийца слово «zingaro», означающее «цыган» или «бродяга». В ответ на это футболист забил на 63-й минуте матча гол в ворота «Брешии», который стал решающим и помог «Ювентусу» выиграть в матче со счетом 2:1.

Отметим, это уже четвёртый случай оскорблений на расовой почве в итальянской Серии А в нынешнем сезоне. Ранее оскорбления на расистской почве подвергались бельгийский форвард конголезского происхождения команды «Интернационале» Ромелу Лукаку, полузащитник «Милана» из Кот-д'Ивуар Франк Кесси и бразильский защитник «Фиорентины» Далберт.