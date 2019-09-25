Санкт-Петербург, , 15:31 — REGNUM Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» интересовался полузащитником команды АЗ из Алкмара (Нидерланды) Гусом Тилем до его перехода в московскую команду «Спартак».

По информации ФАН, руководство «Зенита» проявляло интерес к 21-летнему футболисту в начале лета, однако клубы не смогли сойтись в цене на игрока. В санкт-петербургском клубе посчитали тогдашнюю цену на игрока — свыше 25 млн евро, слишком высокой, при этом Тиль не был кандидатом номер один на позицию атакующего хавбека.

Отметим, позднее Гус Тиль перешёл в состав московского «Спартака» за 18 млн евро. В нынешнем сезоне сыграл за свой новый клуб в 6 матчах и отметился в них одним голом и тремя результативными передачами.